Финансовая поддержка бизнеса, обучение и доступное жилье: Кабмин предлагает пакет возможностей для ветеранов

Военные могут получить от 250 тысяч до 1 млн грн на развитие предпринимательства.

Кабинет министров работает над тем, чтобы украинские защитники и защитницы могли возобновить утраченный бизнес или начать собственное дело с нуля, овладеть новыми профессиями и получить собственное жилье. В Украине существует много правительственных и общественных инициатив, направленных на помощь ветеранам вернуться в достойную жизнь после фронта. Об этом отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на ветеранском форуме.

«Мы знаем немало историй, когда успешные бизнесмены становятся воинами. В то же время мы знаем немало примеров, когда ветераны становятся успешными бизнесменами. Минэкономики предлагает защитникам и защитницам приобщиться к ветеранскому компоненту грантовой программы «Собственное дело», по которому они могут получить от 250 тыс. до 1 млн грн на развитие предпринимательства. Также можно стать участником конкурсной программы от Украинского ветеранского фонда, согласно которой можно получить до 3 млн грн на бизнес», - отметила Свириденко.

Она добавила, что Минэкономики совместно с партнерами дополнительно учит ветеранов как качественно заполнять заявки на финансирование, создавать бизнес-планы и эффективно использовать полученные средства. Благодаря этим инициативам, уже более 400 ветеранских бизнесов получили финансовую поддержку и гранты на 100 млн грн.

Для тех ветеранов, кому более интересно обучение или смена профессии, Правительство оказывает поддержку в получении профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также в переобучении в 11 Центрах профтехобразования Государственной службы занятости. Действует 300 образовательных программ повышения квалификации по 95 рабочим профессиям. В общей сложности с начала года переобучение при поддержке службы занятости прошли 18 тыс. человек.

Кроме того, ветераны могут получить ваучеры для обучения. В общей сложности уже более 11 тысяч украинцев овладевают новой профессией благодаря таким ваучерам. По ваучерам доступно 123 профессии. В целом, 86% людей, овладевших новыми профессиями, уже нашли работу.

«Чтобы обеспечить доступным жильем защитников и их семей, Правительство расширило программу єОселя, запустив с 1 августа ипотечный кредит под 7% для ветеранов. Для льготных категорий – военных, медиков и педагогов – кредитная ставка останется 3%. Уже более 2,5 тысяч семей приобрели собственные квартиры по программе єОселя. До конца года мы сможем выдать 10 тысяч кредитов на жилье», – отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что местные общины также могут приобщиться к реализации программы єОселя. Например, совместно финансировать первый взнос участников программы, приобщаться к компенсации части кредита или части процентной ставки. Такая инициатива уже работает в Закарпатской, Николаевской, Черновицкой и Кировоградской областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.