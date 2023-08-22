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  1. В Україні

Фінансова підтримка бізнесу, навчання та доступне житло: Кабмін пропонує пакет можливостей для ветеранів

17:40, 22 серпня 2023
Військові можуть отримати від 250 тисяч до 1 млн грн на розвиток підприємництва.
Фінансова підтримка бізнесу, навчання та доступне житло: Кабмін пропонує пакет можливостей для ветеранів

Кабінет міністрів працює над тим, щоб українські захисники і захисниці могли відновити втрачений бізнес чи розпочати власну справу з нуля, опанувати нові професії та отримати власне житло. В Україні існує багато урядових та громадських ініціатив, спрямованих на допомогу ветеранам повернутися до гідного життя після фронту. Про це зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на ветеранському форумі.

«Ми знаємо чимало історій, коли успішні бізнесмени стають воїнами. Водночас ми знаємо чимало прикладів, коли ветерани стають успішними бізнесменами. Мінекономіки пропонує захисникам і захисницям долучитися до ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа», за яким вони можуть отримати від 250 тис. до 1 млн грн на розвиток підприємництва. Також можна стати учасником конкурсної програми від Українського ветеранського фонду, за якою можна отримати до 3 млн грн на бізнес», - відзначила Свириденко.

Вона додала, що Мінекономіки спільно із партнерами додатково навчає ветеранів як якісно заповнювати заявки на фінансування, створювати бізнес-плани та ефективно використовувати отримані кошти. Завдяки цим ініціативам, загалом вже понад 400 ветеранських бізнесів отримали фінансову підтримку та гранти на 100 млн грн.

Для тих ветеранів, кому більше цікаве навчання чи зміна професії, Уряд надає підтримку у здобутті професійної, фахової передвищої і вищої освіти, а також у перенавчанні в 11 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Діють 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Загалом від початку року перенавчання за підтримки служби зайнятості пройшли 18 тис. людей.

Окрім того, ветерани можуть отримати ваучери на навчання. Загалом вже понад 11 тисяч українців опановують нову професію завдяки таким ваучерам. За ваучерами доступно 123 професії. В цілому, 86% людей, які опанували нові професії, вже знайшли роботу.

«Щоб забезпечити доступним житлом захисників та їх сімей, Уряд розширив програму єОселя, запустивши з 1 серпня іпотечний кредит під 7% для ветеранів. Для пільгових категорій – військових, медиків та освітян – кредитна ставка залишиться 3%. Вже понад 2,5 тисячі родин придбали власні квартири за програмою єОселя. До кінця року ми зможемо видати 10 тисяч кредитів на житло», - зауважила Свириденко.

Вона підкреслила, що місцеві громади також можуть долучитися до реалізації програми єОселя. Наприклад, спільно фінансувати перший внесок учасників програми, долучатися до компенсації частини кредиту, чи частини відсоткової ставки. Така ініціатива вже працює у Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій та Кіровоградській областях.

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