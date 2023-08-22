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Кабмін вніс зміни до Положення про ДПС в частині платіжних послуг

16:48, 22 серпня 2023
Податковій надається право стягувати з небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду, рішень керівника органу стягнення.
Кабмін вніс зміни до Положення про ДПС в частині платіжних послуг
Фото: dtkt.ua

Міністерство фінансів України повідомило, що рішенням Уряду затверджено зміни до Положення про Державну податкову службу. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що цими змінами функції та права ДПС приводяться у відповідність до норм Податкового кодексу України (з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг») та Закону України «Про платіжні послуги»

Постановою вносяться зміни, відповідно до яких:

до небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, ДПС застосовуються такі ж фінансові санкції, як і до банків та інших фінансових установ;

ДПС надається право отримувати від небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, визначених законодавством, та на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках/ електронних гаманцях;

 ДПС надається право стягувати з небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду, рішень керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених законодавством.

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