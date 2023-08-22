Уряд «заморозив» тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.

У вівторок, 22 серпня, Кабінет міністрів ухвалив рішення «заморозити» тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Сьогодні Уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», - зазначив Шмигаль.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 22 серпня.

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