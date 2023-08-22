Правительство «заморозило» тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

Кабмин продлил действие специальных обязательств на рынке природного газа до середины апреля 2024 года.

Во вторник, 22 августа, Кабинет министров принял решение «заморозить» тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Также обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Сегодня правительство продолжает действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. «Нафтогаз» будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене – 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров», - отметил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что Кабмин провел заседание: какие решения было принято 22 августа.

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