Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие.

За вмешательство в деятельность судей смогут наказывать пробационным надзором: Рада готовится принять закон

Комитет рекомендовал принять в целом закон, которым предлагается наказывать за вмешательство в деятельность судьи пробационным надзором.

В Уголовный кодекс введут новый вид наказания: когда его будут применять

К основным видам наказаний отнесут пробационный надзор, который появится более чем в 140 статьях Уголовного кодекса: Комитет рекомендовал принять закон в целом.

Член Этического совета решил уволиться в отставку с должности судьи

Юрий Трясун хочет уйти из профессии судьи.

Законопроект об изменении подходов к оплате труда чиновников доработает рабочая группа

Руководителем Рабочей группы назначен нардеп Дмитрий Черный, заместителем руководителя Виталий Безгин.

  1. В Украине

«Продал» бланки повесток со своей подписью за $2000: в Винницкой области разоблачили командира отделения военкомата

16:40, 22 августа 2023
Главный сержант за взятку передал военнообязанным 70 официальных, но не заполненных бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью.
«Продал» бланки повесток со своей подписью за $2000: в Винницкой области разоблачили командира отделения военкомата

В Винницкой области командир отделения военкомата разоблачен на получении $2000 взятки за передачу военнообязанным пустых бланков повесток со своей подписью. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении командиру отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, главный сержант за неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов передал военнообязанным 70 официальных, но не заполненных бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью. Он разъяснил им порядок заполнения этих документов и незаконного использования на территории Винницкой области, в том числе на блокпостах. При этом должностное лицо подтвердило возможность таким образом уклониться от прохождения военной службы по мобилизации», — отметили в ОГП.

Так, противоправные действия сержанта в случае использования незаполненных бланков повесток предоставили бы возможность около 70 военнообязанным подтвердить якобы получение вызовов в ТЦК и СП и уклониться от прохождения военной службы по мобилизации.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва