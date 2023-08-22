«Продал» бланки повесток со своей подписью за $2000: в Винницкой области разоблачили командира отделения военкомата

Главный сержант за взятку передал военнообязанным 70 официальных, но не заполненных бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью.

В Винницкой области командир отделения военкомата разоблачен на получении $2000 взятки за передачу военнообязанным пустых бланков повесток со своей подписью. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении командиру отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, главный сержант за неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов передал военнообязанным 70 официальных, но не заполненных бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью. Он разъяснил им порядок заполнения этих документов и незаконного использования на территории Винницкой области, в том числе на блокпостах. При этом должностное лицо подтвердило возможность таким образом уклониться от прохождения военной службы по мобилизации», — отметили в ОГП.

Так, противоправные действия сержанта в случае использования незаполненных бланков повесток предоставили бы возможность около 70 военнообязанным подтвердить якобы получение вызовов в ТЦК и СП и уклониться от прохождения военной службы по мобилизации.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

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