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«Продав» бланки повісток зі своїм підписом за $2000: на Вінниччині викрили командира відділення військкомату

16:40, 22 серпня 2023
Головний сержант за хабар передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.
«Продав» бланки повісток зі своїм підписом за $2000: на Вінниччині викрили командира відділення військкомату

На Вінниччині командира відділення військкомату викрито на отриманні $ 2000 хабара за передачу військовозобов'язаним пустих бланків повісток зі своїм підписом. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру командиру відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, головний сержант за неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою. «Він роз'яснив їм порядок заповнення цих документів та незаконного використання на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. При цьому посадовець підтвердив можливість таким чином ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією», — зазначили в ОГП.

Так, протиправні дії сержанта, у разі використання незаповнених бланків повісток, надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби за мобілізацією.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання хабара.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

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