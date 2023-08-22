Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 22 серпня

Внесено зміни до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів, а також до постанови про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги.

Кабінет міністрів у вівторок, 22 серпня, провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Передбачено, що на період воєнного стану у разі зміни місцезнаходження приватного закладу загальної середньої освіти (за межами відповідної області або м. Києва) головний розпорядник субвенції ініціює здійснення перерозподілу обсягу субвенції між відповідними місцевими бюджетами, розрахованого для такого закладу згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою КМУ від 27.12.2017 N 1088. Для здійснення такого перерозподілу кількість учнів приватного закладу загальної середньої освіти визначається виходячи з меншого з таких значень, як фактична чисельність учнів на дату зміни місцезнаходження закладу або чисельність учнів, яка використовувалася для розрахунку обсягу субвенції на відповідний бюджетний період. Обсяг субвенції, що підлягає перерозподілу, визначається з урахуванням кількості повних календарних місяців, протягом яких приватний заклад загальної середньої освіти буде функціонувати за новим місцезнаходженням у поточному бюджетному періоді.

- Затверджено граничний розмір страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування та структуру та порядок застосування зазначених страхових тарифів.

- Викладено у новій редакції Методику розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою «Фонд енергоефективності». Передбачено, що ця Методика встановлює механізм розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, який проводиться державною установою «Фонд енергоефективності» для: визначення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, які фінансуються Фондом або разом з ним; визначення розміру економії видатків, що виникла в результаті здійснення заходів з енергоефективності за сукупністю всіх проектів, які фінансуються Фондом або разом з ним; формування звітності Фонду. Викладено Порядок визначення розміру економії видатків, що виникла в результаті здійснення заходів з енергоефективності за програмами державної установи «Фонд енергоефективності» у новій редакції, у звʼязку із тим, що норми попереднього порядку визначення економії видатків на фінансування житлових субсидій втратили актуальність після здійснення монетизації субсидій із залишенням економії споживачу ЖКП-отримувачу субсидії. Розширено заходи (типи заощадженої енергії), що фінансуються державною установою «Фонд енергоефективності» та ефективність яких відслідковується, передбачено проведення більш дієвого механізму моніторингу виконання Національного плану дій з енергоефективності та досягнення встановлених цілей з енергоефективності у розрізі завдань цього Національного плану тощо.

- Внесено зміни до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Передбачено, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану перелік відомостей, що що становлять службову інформацію, складається з урахуванням тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, встановлених Указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні, затвердженого Верховною Радою України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 10.06.2022 N 678 «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України». Запроваджено механізм оформлення, обміну посвідки на постійне проживання у звʼязку з втратою або викраденням, непридатністю для подальшого використання, а також обміну посвідки на постійне проживання у звʼязку із досягненням зазначеними особами 25- або 45-річного віку (у разі коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія) розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

- Внесено зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Розширено перелік вимог до виробників товарів, зокрема, наявністю сертифіката відповідності системи управління якістю виробництва вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності, та наявності у виробника колісних транспортних засобів сертифіката відповідності або сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, у якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні. Скасовано процедуру щорічного підтвердження відповідності товару, включеного до переліку товарів у попередні роки, критерію локалізації поточного року. Передбачено щорічне подання заявок та відповідне щорічне формування переліку товарів.

- Внесено зміни до Положення про Державну податкову службу України в частині визначених для ДПС завдань і прав та уточнення термінології з метою приведення Положення у відповідність до ЗУ від 12.01.2023 N 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» та ЗУ «Про платіжні послуги».

- Затверджено Порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Порядок визначає умови, механізм виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, а також її строки та розмір. Установлено, що до переліку (видів) соціальних послуг у сфері зайнятості належить надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

- Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій, а саме, передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 01.06.2011 N 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» і від 19.07.2022 N 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо

особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам». Продовжено до 15.04.2024 (включно) дію постанови N 812 та затвердженого нею Положення про покладення спеціальних обовʼязків. Врегульовано питання щодо зміни ціни на природний газ виробниками теплової енергії для обсягу ІІ та визначення формули для її щомісячного розрахунку. Визначено стимули для економії природного газу виробниками теплової енергії тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 06.06.2023 N 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховише - Кривий Pir - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця (ДВС2)- Томаківка у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції». Збільшено обсяг коштів, виділених на реалізацію експериментального проекту, з 1 млрд. 500 млн. грн до 8 млрд. 500 млн. грн. Доповнено Порядок реалізації експериментального проекту Переліком обʼєктів з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, та обсягами бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

- Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2023 рік за програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», за загальним фондом державного бюджету в сумі 12 млн. 696,9 тис. гривень та за спеціальним фондом державного бюджету за власними надходженнями бюджетних установ у сумі 230 тис. гривень Міністерству оборони на програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» задля забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» та розрахунку зі звільненими працівниками.

- Виділено Міністерству оборони з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 275 млн. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни».

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