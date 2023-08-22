Кабмин внес изменения в Положение о ГНС в части платежных услуг

Налоговой предоставляется право взимать с небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющему казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания.

Фото: dtkt.ua

Министерство финансов Украины сообщило, что решением правительства утверждены изменения в Положение о Государственной налоговой службе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что этими изменениями функции и права ГНС приводятся в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины (с учетом изменений, внесенных Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно платежных услуг») и Закона Украины «О платежных услугах».

Постановлением вносятся изменения, согласно которым:

к небанковским предоставлятелям платежных услуг и эмитентам электронных денег, не подавшим соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков, ГНС применяются такие же финансовые санкции, как и в банки и другие финансовые учреждения;

ГНС предоставляется право получать от небанковских предоставлятелей платежных услуг и эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных законодательством, и на основании решения суда – информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах/ электронных кошельках;

ГНС предоставляется право взимать с небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных законодательством.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрел дело о возврате средств, вложенных матерью и дочерью в криптовалюту.

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