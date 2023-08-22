ВАКС конфіскував активи «Групи ЛСР», пов’язані з російським олігархом Молчановим

Підставою для конфіскації активів ПАТ «Група ЛСР» стало те, що компанія фінансує війну росії проти України через сплату податків до бюджету рф.

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ПАТ «Група ЛСР», пов’язані з російським олігархом Андрієм Молчановим. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Так, 22 серпня колегія суддів ВАКС задовольнила позов Міністерства юстиції України про конфіскацію активів ПАТ «Група ЛСР», кінцевим бенефіціарним власником якої є російський олігарх Андрій Молчанов. У товариства конфіскували 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ «АЕРОК», яке є найбільшим постачальником виробів із пористого бетону автоклавного твердіння і знаходиться в Обухові.

Зазначається, що підставою для конфіскації активів ПАТ «Група ЛСР» стало те, що компанія фінансує війну росії проти України через сплату податків до бюджету рф. А також «Група ЛСР» бере участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом російських солдатів, які воювали в Україні.

Апеляційна скарга на це рішення може бути подана протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Раніше ми писали, що Вищий антикорсуд конфіскував київські квартири російського пропагандиста Лєбєдєва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.