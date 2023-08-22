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Припинення перевірки плагіату в Лісового й Бабака: суд відкрив справу проти НАЗЯВО

17:08, 22 серпня 2023
Позивач просить суд визнати бездіяльність Національного агентства щодо перевірки плагіату в роботах Лісового і Бабака протиправною.
Припинення перевірки плагіату в Лісового й Бабака: суд відкрив справу проти НАЗЯВО

Член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Микита Андрєєв повідомив, що подав до суду на Агентство, через зупинку перевірки дисертації міністра освіти і науки Оксена Лісового та голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака на плагіат. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з документом, який оприлюднив Микита Андрєєв, 21 серпня суд ухвалив рішення відкрити адміністративну справу за позовом проти НАЗЯВО.

«Члени НАЗЯВО фактично не змогли реалізувати власні повноваження та визначитися щодо наявності чи відсутності проявів академічної недоброчесності у роботах вищезгаданих осіб. Переконаний, що Суд поверне нам таку можливість», – написав він.

Микита Андрєєв повідомив, що просить суд визнати бездіяльність Національного агентства щодо перевірки плагіату в роботах Лісового і Бабака протиправною.

Ще він вимагає зобов’язати НАЗЯВО негайно розглянути повідомлення щодо можливих фактів академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації у наукових роботах Лісового й Бабака.

За його словами «Міністерство освіти і науки України в критичному стані…».

«Все, що я спостерігаю зараз, – це порушення на порушенні; одні розмови про візії та стратегії; відсутність розуміння того, що відбувається навколо, і як з цим впоратися.

Щось подібне я спостерігав у МОН у 2018 році, коли «ручна» конкурсна комісія обирала членів до НАЗЯВО. Цьому конкурсу пізніше дав оцінку Верховний Суд під час розгляду моєї позовної заяви. Сьогодні в МОН майже ті самі люди, і ще раз доводять, що вони розуміють лише мову судових рішень», – додав Андрєєв.

Раніше ми писали, що НАЗЯВО припинило перевірку на плагіат дисертації міністра освіти Оксена Лісового.

Додамо, міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук.

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