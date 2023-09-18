ВККС проверила декларации двух судей на доброчестность

Комиссия также проверила декларацию родственных связей одного судьи.

Фото: vkksu.gov.ua

В понедельник, 18 сентября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассматривала сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений и сведений, указанных судьями в декларации доброчестности и декларации родственных связей.

По результатам заседания Комиссия приняла следующие решения:

Грицай Мария Михайловна, Дрогобычский горрайонный суд Львовской области — признать неподтвержденной информацию о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей в декларации доброчестности судьи за 2017 год

Мартынов Евгений Александрович, Шевченковский районный суд города Киева — признать подтвержденной информацию о неполноте сведений, указанных судьей в декларации родственных связей судьи за 2011–2015 годы, и обратиться в Высший совет правосудия относительно привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном статьей 107 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Клапоущак Сергей Юрьевич, Винницкий городской суд Винницкой области — признать подтвержденной информацию о недостоверности утверждений, указанных судьей в декларации доброчестности судьи за 2016 год, и обратиться в Высший совет правосудия относительно привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном статьей 107 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Ранее сообщалось, что ВККС проверила декларации 5 судей на доброчестность.

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