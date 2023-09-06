ВККС проверила декларации 5 судей на доброчестность

Комиссия проверила декларации судей из Киева, Днепропетровска, а также из Черновицкой и Житомирской областей.

5 сентября коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины провела заседание, на котором рассматривались сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноты) утверждений, указанных судьями в декларации доброчестности.

По результатам заседания Комиссия приняла следующие решения:

«Сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьями Кифлюком Владимиром Федоровичем и Пономаренко Наталией Васильевной в декларации доброчестности судьи, являются обстоятельствами, которые ранее были предметом исследования (в частности, во время квалификационной оценки судьи), поэтому повторному исследованию не подлежат. Соответственно, уведомление о таких обстоятельствах по решению Комиссии оставлено без рассмотрения», - добавили в ВККС.

Ранее сообщалось, что ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей.

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