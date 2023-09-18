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  1. Суд інфо

ВККС перевірила декларації двох суддів на доброчесність

17:36, 18 вересня 2023
Комісія також перевірила декларацію родинних зв’язків одного судді.
ВККС перевірила декларації двох суддів на доброчесність
Фото: vkksu.gov.ua
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У понеділок, 18 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядала повідомлення щодо інформації, яка може свідчити  про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень та відомостей, указаних суддями у декларації доброчесності та декларації родинних зв’язків.

За результатами засідання Комісія ухвалила такі рішення:

Грицай Марія Михайлівна, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області — визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Мартинов Євген Олександрович, Шевченківський районний суд міста Києва — визнати підтвердженою інформацію про неповноту відомостей, указаних суддею у декларації родинних зв’язків судді за 2011–2015 роки, та звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Клапоущак Сергій Юрійович, Вінницький міський суд Вінницької області — визнати підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік, та звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Раніше ВККС перевірила декларації 5 суддів на доброчесність.

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