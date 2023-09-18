В центре Киева внезапно умерла женщина: в полиции сообщили детали

В Киеве на Майдане Незалежности обнаружили тело женщины.

В понедельник, 18 сентября, в Киеве на Майдане Незалежности обнаружили тело пожилой женщины. На месте происшествия работали правоохранительные органы. Об этом «Обозревателю» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел у входа в здание Главпочтамта.

«Предварительно установлено, что на Майдане Незалежности внезапно стало плохо женщине 1941 года рождения. Ей пытались помочь, однако, к сожалению, она скончалась. Причину смерти установит экспертиза», – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что на Киевщине электропоезд насмерть сбил 17-летнюю девушку.

Кроме того, в Киеве молодой человек на блокпосту сбил двух военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.