В центре Киева внезапно умерла женщина: в полиции сообщили детали

В понедельник, 18 сентября, в Киеве на Майдане Незалежности обнаружили тело пожилой женщины. На месте происшествия работали правоохранительные органы. Об этом «Обозревателю» сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел у входа в здание Главпочтамта.
«Предварительно установлено, что на Майдане Незалежности внезапно стало плохо женщине 1941 года рождения. Ей пытались помочь, однако, к сожалению, она скончалась. Причину смерти установит экспертиза», – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что на Киевщине электропоезд насмерть сбил 17-летнюю девушку.
Кроме того, в Киеве молодой человек на блокпосту сбил двух военных.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.