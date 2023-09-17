15 сентября в Буче Киевской области в районе железнодорожного переезда молодая девушка погибла под колесами электропоезда.
Как сообщили в полиции Киевской области, потерпевшая в неустановленном месте проходила платформу.
«Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.
По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УКУ) следователи начали досудебное расследование», - говорится в сообщении.
Фото: kv.npu.gov.ua
Ранее сообщалось, что в Киеве молодой человек на блокпосту сбил двух военных.
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