В Буче 17-летняя девушка погибла под колесами электропоезда.

15 сентября в Буче Киевской области в районе железнодорожного переезда молодая девушка погибла под колесами электропоезда.

Как сообщили в полиции Киевской области, потерпевшая в неустановленном месте проходила платформу.

«Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УКУ) следователи начали досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве молодой человек на блокпосту сбил двух военных.

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