Процесс обучения украинских пилотов на F-16 серьезно сдвинулся, – Игнат

Представитель Воздушных сил заявил, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал значительный темп.

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Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал серьезные обороты, – заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, страны, которые участвуют в подготовке украинских пилотов, обеспечат и языковую подготовку, и непосредственно обучение на самолетах.

«Очень много вопросов относительно где, в какой стране, сколько пилотов, сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем мы сейчас так подробно отвечать на эти вопросы для работников СМИ. Поэтому просим за это извинения и понимания, потому что не каждая страна хочет особо детализировать тот процесс, который происходит у нее на территории», – подчеркнул спикер.

Игнат также отметил, что процесс обучения украинских пилотов очень серьезно сдвинулся с места.

«Он и не был на месте, но он набрал обороты, скажем так. И летчики обучаются и проходят подготовку. Я думаю, об этом будут дальнейшие заявления уже от лидеров стран», – добавил Игнат.

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