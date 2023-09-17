Денис Шмыгаль заявил, что в стране будет реализована комплексная реформа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году размер средней пенсии будет повышен до 6 тысяч гривен, а сама индексация выплат пройдет по новому принципу.

«Пенсионная система. Начинаем реализацию комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию», - сообщил он на своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в проект Госбюджета на 2024 год заложена реформа оплаты труда госслужащих.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в одобренном проекте Государственного бюджета на 2024 год немало новаций для стимулирования экономики и трансформации нашей страны.

«Судебно-юридическая газета» также писала о том, какое финансирование предусмотрено для судебной системы, Верховного Суда и Высшего совета правосудия на 2024 год.

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