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Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Олена Зеленська на сесії Генасамблеї ООН розповіла, як в Україні долають проблеми з оплатою праці жінок

Олена Зеленська розповіла, що Кабмін затвердив Національну стратегію подолання ґендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Для керівників державних підприємств та установ скасують обов’язок подання декларацій, – НАЗК звернулося з листом до Зеленського

У разі прийняття закону про електронне декларування у тому вигляді, що схвалив Комітет Анастасії Радіної, очільники державних підприємств, установ та організацій зможуть почувати себе вільно.

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів перенесено на 16 листопада

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Засуджені будуть крутити педалі на велотренажері, генерувати електроенергію і зменшувати собі строк ув’язнення, – в «Слузі народу» внесли законопроект

Народний депутат від «Слуги народу» пропонує ув’язненим крутити педалі і зменшувати собі таким чином строк.

  1. В Україні

Індексація пенсій в Україні пройде за новим принципом: впровадять коефіцієнти та бали

14:02, 17 вересня 2023
Денис Шмигаль заявив, що в країні реалізують комплексну реформу.
Індексація пенсій в Україні пройде за новим принципом: впровадять коефіцієнти та бали
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році розмір середньої пенсії буде підвищено до 6 тисяч гривень, а сама індексація виплат пройде за новим принципом.

«Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію», - повідомив він на своєму Telegram-каналі.

Раніше ми писали, у проект Держбюджету на 2024 рік закладена реформа оплати праці держслужбовців.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у схваленому проекті Державного бюджету на 2024 рік є чимало новацій для стимулювання економіки та трансформації нашої країни.

«Судово-юридична газета» також писала про те, яке фінансування передбачене для судової системи, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

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