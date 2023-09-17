Денис Шмигаль заявив, що в країні реалізують комплексну реформу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році розмір середньої пенсії буде підвищено до 6 тисяч гривень, а сама індексація виплат пройде за новим принципом.

«Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію», - повідомив він на своєму Telegram-каналі.

Раніше ми писали, у проект Держбюджету на 2024 рік закладена реформа оплати праці держслужбовців.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у схваленому проекті Державного бюджету на 2024 рік є чимало новацій для стимулювання економіки та трансформації нашої країни.

«Судово-юридична газета» також писала про те, яке фінансування передбачене для судової системи, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

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