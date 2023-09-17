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Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

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  1. У світі

Сенатори-республіканці США закликали Байдена надати Україні ракетні комплекси ATACMS

13:21, 17 вересня 2023
Група з чотирьох сенаторів США відправили Байдену листа з вимогою надати Україні ракетні комплекси ATACMS.
Сенатори-республіканці США закликали Байдена надати Україні ракетні комплекси ATACMS
Джерело фото: Главком
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Сенатор від Республіканської партії США Том Коттон разом із сенаторами Роджером Вікером, Сьюзен Коллінз та Ліндсі Грем надіслали листа Президенту Джо Байдену, закликаючи його відправити тактичні ракетні системи MGM-140 (ATACMS) українським військовим для використання у війні проти рф, – повідомляє ТОМ COTTON.

Зазначається, що українські чиновники давно заявляли про потребу своїх військових у ракетних системах. У листі також зазначається, що Комітет Сенату США у справах збройних сил одноголосно схвалив відправку Міністерством оборони України ракет великої дальності.

«Надання ATACMS дозволило б Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики і зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої росією України», – йдеться в листі.

Сенатори згадують удар по Севастопольському військово-морському порту з використанням британських далекобійних ракет Storm Shadow як доказ ефективності в контрнаступі України.

«США цілком здатні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної бойової спроможності. Україна значно погіршила російську бойову потужність і потребує лише невеликої частини наших запасів ATACMS. Крім того, США мають можливість виробляти сотні ATACMS і Precision Strike Missiles на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі».

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