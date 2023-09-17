Сенатори-республіканці США закликали Байдена надати Україні ракетні комплекси ATACMS

Група з чотирьох сенаторів США відправили Байдену листа з вимогою надати Україні ракетні комплекси ATACMS.

Джерело фото: Главком

Сенатор від Республіканської партії США Том Коттон разом із сенаторами Роджером Вікером, Сьюзен Коллінз та Ліндсі Грем надіслали листа Президенту Джо Байдену, закликаючи його відправити тактичні ракетні системи MGM-140 (ATACMS) українським військовим для використання у війні проти рф, – повідомляє ТОМ COTTON.

Зазначається, що українські чиновники давно заявляли про потребу своїх військових у ракетних системах. У листі також зазначається, що Комітет Сенату США у справах збройних сил одноголосно схвалив відправку Міністерством оборони України ракет великої дальності.

«Надання ATACMS дозволило б Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики і зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої росією України», – йдеться в листі.

Сенатори згадують удар по Севастопольському військово-морському порту з використанням британських далекобійних ракет Storm Shadow як доказ ефективності в контрнаступі України.

«США цілком здатні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної бойової спроможності. Україна значно погіршила російську бойову потужність і потребує лише невеликої частини наших запасів ATACMS. Крім того, США мають можливість виробляти сотні ATACMS і Precision Strike Missiles на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.