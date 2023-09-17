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  1. В мире

Сенаторы-республиканцы США призвали Байдена предоставить Украине ракетные комплексы ATACMS

13:21, 17 сентября 2023
Группа из четырех сенаторов США отправили Байдену письмо с требованием предоставить Украине ракетные комплексы ATACMS.
Сенаторы-республиканцы США призвали Байдена предоставить Украине ракетные комплексы ATACMS
Источник фото: Главком
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Сенатор от Республиканской партии США Том Коттон вместе с сенаторами Роджером Викером, Сьюзен Коллинз и Линдси Грэм направили письмо Президенту Джо Байдену, призывая его отправить тактические ракетные системы MGM-140 (ATACMS) украинским военным для использования в войне против рф, – сообщает ТОМ COTTON.

Отмечается, что украинские чиновники давно заявляли о необходимости своих военных в ракетных системах. В письме также отмечается, что Комитет Сената США по делам вооруженных сил единогласно одобрил отправку Министерством обороны Украины ракет большой дальности.

«Предоставление ATACMS позволило бы Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной россией Украины», – говорится в письме.

Сенаторы упоминают удар по Севастопольскому военно-морскому порту с использованием британских дальнобойных ракет Storm Shadow как доказательство эффективности в контрнаступлении Украины.

«США вполне способны предоставить это оружие без какого-либо заметного риска для собственной боевой способности. Украина значительно ухудшила российскую боевую мощь и нуждается лишь в небольшой части наших запасов ATACMS. Кроме того, США имеют возможность производить сотни ATACMS и Precision Strike Missiles в год и пополнять свои запасы в ближайшей перспективе».

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