Блинкен и Гутерриш перед Генассамблеей ООН обговорили «зерновую сделку»

Во время беседы госсекретарь и генсек ООН обсудили широкий круг вопросов.

Фото: eadaily.com

В субботу, 16 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке обсудили «зерновую сделку», передает официальный сайт Госдепартамента США.

В ведомстве отмечают, что они «обсудили широкий круг вопросов, включая Черноморское зерновое соглашение и войну рф против Украины».

Также они подняли вопросы приоритетов США на Генассамблее ООН. Речь идет о ключевых принципах устава ООН и общей декларации прав человека, обновлении ООН для реагирования на вызовы и усилиях, направленных на достижение целей устойчивого развития организации.

Ранее сообщалось, что в США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным о«зерновом соглашении».

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