В Гаагском суде возобновят слушания по иску Украины против россии по конвенции о геноциде

В Международном суде ООН 18 сентября начнутся слушания по иску Украины против рф по конвенции о геноциде.

Источник фото: zn.ua

В Международном суде ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября, начнутся слушания по иску Украины против россии «по обвинениям в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него», – сообщает Deutsche Welle.

В этом процессе Украина утверждает, что именно рф, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде», нарушила Конвенцию 1948 года. На предстоящих слушаниях речь пойдет о юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины. Российская сторона выдвинула предварительные возражения и представит их 18 сентября.

Однако особенность этих слушаний заключается в том, что в Международном суде ООН столкнутся две воюющие стороны, которые не взаимодействуют ни на политических, ни на дипломатических уровнях. Это редкое явление и поднимает вопрос о том, как решать нетипичные ситуации в международных правовых конфликтах.

Кроме того, в дело вмешались 32 других государства, что является беспрецедентным и подчеркивает важность этого конфликта для международного сообщества.

На предстоящих слушаниях будет рассмотрен вопрос юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины. Российская сторона также выдвинет свои возражения. В случае спора о юрисдикции суда одна из сторон может оспорить ее или заявить, что суд не может рассматривать дело по другим причинам. Это станет важным этапом в рассмотрении дела.

Суд ожидается принять решение о юрисдикции на более поздних этапах слушаний. Если суд согласится с россией и признает, что не имеет юрисдикции, то обеспечительные меры, которые были предназначены для обеспечения соблюдения Конвенции, будут отменены. Результаты этих слушаний повлияют на дальнейшее рассмотрение дела и его развитие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.