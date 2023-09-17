Что запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях: подробности

Кабмин утвердил перечень вложений, которые запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях.

Источник фото: Big Kyiv

Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвержден перечень вложений, которые запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях. Инициатива имеет целью обеспечение безопасности и соблюдения международных правил пересылки почтовых отправлений, – сообщает Киевская таможня.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 8 сентября 2023 года № 958, в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать следующие виды вложений:

Огнестрельное оружие всех видов, основные части оружия, устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патроны к ним, холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), боеприпасы, средства инициирования взрыва, взрывчатые вещества или взрывные устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если иное не предусмотрено законодательством страны отправления (назначения) и/или актами Всемирного почтового союза. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 года № 770 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», и их аналоги, радиоактивные вещества, подпадающие товары под определение 1-24 групп УКТВЭД, которые перемещаются (пересылаются) в адрес граждан или отправляются гражданами, кроме продуктов питания общим весом не более 10 килограммов в упаковке производителя, а также другие предметы, запрещенные в соответствии с законом к пересылке в международных почтовых отправлениях. Разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, удостоверяющие личность документы (кроме пересылки в регистрируемых международных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период военного положения или на период, заканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины Кабинетом Министров Украины, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину, национальных водительских удостоверений на право управления транспортными средствами соответствующей категории). Специальные технические средства негласного получения информации, перечень которых определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2016 года № 669 «Некоторые вопросы относительно специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации» (Официальный вестник Украины, 2016, № 79, ст. 2640). Радиооборудование и излучающие устройства, запрещенные к ввозу и применению на территории Украины общими пользователями радиочастотного спектра в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, от 25 января 2023 года № 18. Биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, биологические токсины, частицы или другие инфекционные вещества как природного происхождения, так и генетически модифицированные, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или иным путем создать опасность для людей, животных или растений). Токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества. Другие предметы, ввоз которых запрещен в страны в соответствии с их законодательством и актами Всемирного почтового союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.