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  1. В Украине

Что запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях: подробности

14:41, 17 сентября 2023
Кабмин утвердил перечень вложений, которые запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях.
Что запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях: подробности
Источник фото: Big Kyiv
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Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвержден перечень вложений, которые запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях. Инициатива имеет целью обеспечение безопасности и соблюдения международных правил пересылки почтовых отправлений, – сообщает Киевская таможня.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 8 сентября 2023 года № 958, в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать следующие виды вложений:

  1. Огнестрельное оружие всех видов, основные части оружия, устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патроны к ним, холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), боеприпасы, средства инициирования взрыва, взрывчатые вещества или взрывные устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если иное не предусмотрено законодательством страны отправления (назначения) и/или актами Всемирного почтового союза.
  2. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 года № 770 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», и их аналоги, радиоактивные вещества, подпадающие товары под определение 1-24 групп УКТВЭД, которые перемещаются (пересылаются) в адрес граждан или отправляются гражданами, кроме продуктов питания общим весом не более 10 килограммов в упаковке производителя, а также другие предметы, запрещенные в соответствии с законом к пересылке в международных почтовых отправлениях.
  3. Разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, удостоверяющие личность документы (кроме пересылки в регистрируемых международных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период военного положения или на период, заканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины Кабинетом Министров Украины, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину, национальных водительских удостоверений на право управления транспортными средствами соответствующей категории).
  4. Специальные технические средства негласного получения информации, перечень которых определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2016 года № 669 «Некоторые вопросы относительно специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации» (Официальный вестник Украины, 2016, № 79, ст. 2640).
  5. Радиооборудование и излучающие устройства, запрещенные к ввозу и применению на территории Украины общими пользователями радиочастотного спектра в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, от 25 января 2023 года № 18.
  6. Биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, биологические токсины, частицы или другие инфекционные вещества как природного происхождения, так и генетически модифицированные, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или иным путем создать опасность для людей, животных или растений).
  7. Токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.
  8. Другие предметы, ввоз которых запрещен в страны в соответствии с их законодательством и актами Всемирного почтового союза.

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