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  1. В Україні

Що забороняється пересилати у міжнародних поштових відправленнях: подробиці

14:41, 17 вересня 2023
Кабмін затвердив перелік вкладень, які заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях.
Що забороняється пересилати у міжнародних поштових відправленнях: подробиці
Джерело фото: Big Kyiv
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Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою затверджено перелік вкладень, що заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях. Ініціатива має на меті забезпечення безпеки та дотримання міжнародних правил пересилання поштових відправлень, – повідомляє Київська митниця.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 8 вересня 2023 року № 958, у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати наступні види вкладень:

  1. Вогнепальну зброю усіх видів, основні частини зброї, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патрони до них, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху, вибухові речовини або вибухові пристрої, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачене законодавством країни відправлення (призначення) та/або актами Всесвітнього поштового союзу.
  2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", та їх аналоги, радіоактивні речовини, товари, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТЗЕД, які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян або відправляються громадянами, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кілограмів в упаковці виробника, а також інші предмети, заборонені відповідно до закону до пересилання у міжнародних поштових відправленнях.
  3. Дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім пересилання в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України Кабінетом Міністрів України, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну, національних посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії).
  4. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 669 "Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2640).
  5. Радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України загальними користувачами радіочастотного спектра відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 25 січня 2023 року № 18.
  6. Біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, біологічні токсини, частки або інші інфекційні речовини як природного походження, так і генетично модифіковані, які можуть спровокувати інфекцію, алергію, токсичність або іншим шляхом створити небезпеку для людей, тварин чи рослин).
  7. Токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.
  8. Інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до їх законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу.

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