В Бразилії розбився літак з туристами: вижити не вдалося нікому

В результаті авіатрощі в Бразилії загинули 14 людей.

У Барселусі в Бразилії сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули 14 людей. Мер міста підтвердив аварію, – повідомляє CNN Brasil.

На борту чартернjuj літака перебували 12 туристів, а також пілот і другий пілот. За інформацією цивільної оборони Бразилії, ніхто на борту не вижив.

«Пасажири прямували на місце для любительської риболовлі, а аварія сталася через негоду. Під час приземлення йшов сильний дощ», — йдеться у повідомленні.

Наразі офіційні особи не надають подробиць щодо національності загиблих. Надзвичайні служби і рятувальні команди, працюють над встановленням обставин та причин аварії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.