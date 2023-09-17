В Бразилии разбился самолет с туристами: выжить не удалось никому

В Барселусе в Бразилии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 14 человек. Мэр города подтвердил аварию, – сообщает CNN Brasil.
На борту чартерного самолета находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот. По информации гражданской обороны Бразилии, никто на борту не выжил.
«Пассажиры направлялись на место для любительской рыбалки, а авария произошла из-за непогоды. Во время приземления шел сильный дождь», – говорится в сообщении.
Сейчас официальные лица не предоставляют подробностей относительно национальности погибших. Чрезвычайные службы и спасательные команды, работают над установлением обстоятельств и причин аварии.
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