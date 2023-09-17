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Для руководителей государственных предприятий и учреждений отменят обязанность подачи деклараций, – НАПК обратилось с письмом к Зеленскому

В случае принятия закона об электронном декларировании в том виде, который одобрил Комитет Анастасии Радиной, руководители государственных предприятий, учреждений и организаций смогут чувствовать себя свободно.

Съезд представителей юридических вузов перенесен на 16 ноября

Этический совет не успел провести собеседования с кандидатами на должность члена ВСП по квоте ученых-правоведов.

Осужденные будут крутить педали на велотренажере, генерировать электроэнергию и уменьшать себе срок заключения, – в «Слуге народа» внесли законопроект

Народный депутат от «Слуги народа» предлагает заключенным крутить педали и уменьшать себе таким образом срок.

Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

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Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

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  1. В Украине

В Бразилии разбился самолет с туристами: выжить не удалось никому

12:39, 17 сентября 2023
В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли 14 человек.
В Бразилии разбился самолет с туристами: выжить не удалось никому
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В Барселусе в Бразилии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 14 человек. Мэр города подтвердил аварию, – сообщает CNN Brasil.

На борту чартерного самолета находились 12 туристов, а также пилот и второй пилот. По информации гражданской обороны Бразилии, никто на борту не выжил.

«Пассажиры направлялись на место для любительской рыбалки, а авария произошла из-за непогоды. Во время приземления шел сильный дождь», – говорится в сообщении.

Сейчас официальные лица не предоставляют подробностей относительно национальности погибших. Чрезвычайные службы и спасательные команды, работают над установлением обстоятельств и причин аварии.

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