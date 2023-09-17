Telegram изменил поисковую систему: некоторые каналы-миллионники не попадут в ТОП

В поиске Telegram первыми будут показываться каналы без «накрученных» подписчиков.

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В сентябре Telegram изменил систему поиска каналов и групп. Теперь среди первых показываются каналы, у которых больше реальных подписчиков, - сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Раньше публичные каналы с большим количеством подписчиков появлялись выше в результатах поиска. Некоторое время эта система работала хорошо, но спамеры все чаще злоупотребляли ею. Поэтому теперь для ранжирования мы учитываем только реальных подписчиков каналов», – рассказал основатель Telegram.

Для проверки «реальности» подписчиков, программа анализирует количество пользователей со статусом Premium. Каналы, на которые подписаны больше Premium-пользователей, получают более высокий рейтинг. В то же время, если определенный подписчик со статусом Premium подпишется на слишком много каналов, рейтинг будет меньше влиять на его аккаунт со стороны отдельного канала.

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