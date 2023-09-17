Последствия утренней атаки Одесской области: россия попала в зернохранилище

В Одесской области силы ПВО уничтожили два ударных дрона и 5 ракет, однако есть попадания.

Источник фото: Силы обороны юга Украины

В результате ночной атаки на Украину, российские войска попали в зернохранилище в Березовском районе Одесской области и повредили сельскохозяйственную инфраструктуру, – сообщил в глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«Наши силы ПВО уничтожили два ударных дрона и 5 ракет. Но, к сожалению, есть попадания на территории Березовского района. Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру: угодья и зернохранилище», – рассказал Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, россия обстреляла медучреждение на Херсонщине.

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