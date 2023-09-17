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БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

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В 2024 году оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новым подходам, а те, кто не захочет применять новые правила – рискуют получить меньшие зарплаты.

  1. В Украине

Последствия утренней атаки Одесской области: россия попала в зернохранилище

11:16, 17 сентября 2023
В Одесской области силы ПВО уничтожили два ударных дрона и 5 ракет, однако есть попадания.
Последствия утренней атаки Одесской области: россия попала в зернохранилище
Источник фото: Силы обороны юга Украины
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В результате ночной атаки на Украину, российские войска попали в зернохранилище в Березовском районе Одесской области и повредили сельскохозяйственную инфраструктуру, – сообщил в глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«Наши силы ПВО уничтожили два ударных дрона и 5 ракет. Но, к сожалению, есть попадания на территории Березовского района. Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру: угодья и зернохранилище», – рассказал Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, россия обстреляла медучреждение на Херсонщине.

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