россия обстреляла медучреждение на Херсонщине, фото

Ночью россияне обстреляли Никольское, что на Херсонщине.

Источник фото: Херсонская ОГА

В ночь на 17 сентября армия рф обстреляла Никольское Херсонской области. В результате обстрела зафиксировано попадание по медицинскому учреждению, – сообщает Херсонская ОГА.

«Ночью под огонь оккупантов попало медучреждение. В результате удара повреждено здание ФАПа. Здесь выбиты окна и двери, разбиты внутренние помещения», – говорится в сообщении.

Херсонская ОВА опубликовала последствия обстрела.

Напомним, в Силах обороны рассказали подробности ночной атаки на Украину.

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