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ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

  1. В Україні

росія обстріляла медзаклад на Херсонщині, фото

10:55, 17 вересня 2023
Вночі росіяни обстріляли Микільське, що на Херсонщині.
росія обстріляла медзаклад на Херсонщині, фото
Джерело фото: Херсонська ОВА
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В ніч на 17 вересня армія рф обстріляла Микільське Херсонської області. В результаті обстрілу зафіксоване влучання по медичному закладу, – повідомляє Херсонська ОВА.

«Вночі під вогонь окупантів потрапив медзаклад. Внаслідок удару пошкоджено будівлю ФАПа. Тут вибиті вікна і двері, потрощено внутрішні приміщення», йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА опублікувала наслідки обстрілу.

Нагадаємо, в Силах оборони розповіли деталі нічної атаки на Україну.

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