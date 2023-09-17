росія обстріляла медзаклад на Херсонщині, фото

Вночі росіяни обстріляли Микільське, що на Херсонщині.

Джерело фото: Херсонська ОВА

В ніч на 17 вересня армія рф обстріляла Микільське Херсонської області. В результаті обстрілу зафіксоване влучання по медичному закладу, – повідомляє Херсонська ОВА.

«Вночі під вогонь окупантів потрапив медзаклад. Внаслідок удару пошкоджено будівлю ФАПа. Тут вибиті вікна і двері, потрощено внутрішні приміщення», йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА опублікувала наслідки обстрілу.

Нагадаємо, в Силах оборони розповіли деталі нічної атаки на Україну.

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