У Києві двоє чоловіків виготовляли та збували наркотики поштою під виглядом телефонів

Зловмисники маскували «товар» під зарядні пристрої та мобільні телефони та відправляли клієнтам по пошті.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які виготовляли та збували наркотичні речовини, зокрема амфетамін та прекурсори. Зловмисники привертали наркозалежних клієнтів через соцмережі та продавали наркотики через поштові відправлення, при цьому приховуючи їх під зарядні пристрої та мобільні телефони, – повідомляє поліція Києва.

Обидва зловмисники, уродженці Київської області 1989 і 1990 років народження, раніше не притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них виготовляв та продавав амфетамін, а також шукав наркозалежних клієнтів. Інший відповідав за збут психотропних речовин через поштові відправлення та роздрібний продаж наркотиків з рук в руки.

Слідчі здійснили обшуки в оселях та автомобілях зловмисників, де вилучили залишки наркотичних речовин, електронні ваги, фольгу, зіп-пакети, різноманітні пластикові ємності з залишками рідин, а також інші докази їх злочинної діяльності.

Обидвох фігурантів затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм пред'явили підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та частиною другою статті 311 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів за попередньою змовою групою осіб).

Санкція більш важкої статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усі вилучені матеріали були направлені на експертні дослідження. Триває досудове розслідування, і можлива додаткова кваліфікація злочину після отримання результатів експертизи.

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