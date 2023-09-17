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  1. В Україні

Внутрішні переселенці з ТОТ зможуть підтвердити трудовий стаж зі слів свідків

13:40, 17 вересня 2023
Ініціатива діє для підприємств, які розміщені на ТОТ або у районах бойових дій.
Внутрішні переселенці з ТОТ зможуть підтвердити трудовий стаж зі слів свідків
Джерело фото: Дім
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Українські внутрішні переселенці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, тепер мають можливість підтверджувати свій трудовий стаж на підставі свідчень свідків, навіть якщо вони не мають трудових книжок або відповідних записів, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи може бути підтверджений показаннями не менше двох свідків у разі відсутності документів. Ця норма діє для підприємств, установ, організацій, які розміщуються на тимчасово окупованих територіях або у районах бойових дій.

Свідками можуть бути особи, які знають заявника зі спільної роботи та мають документи, що підтверджують їх власний трудовий стаж. Органи Пенсійного фонду України можуть використовувати показання цих свідків для підтвердження стажу роботи для призначення пенсій.

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