Внутренние переселенцы с ВОТ смогут подтвердить трудовой стаж со слов свидетелей

Инициатива действует для предприятий, которые размещены на ВОТ или в районах боевых действий.

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Украинские внутренние переселенцы, которые выехали с временно оккупированных территорий, теперь имеют возможность подтверждать свой трудовой стаж на основании свидетельских показаний, даже если они не имеют трудовых книжек или соответствующих записей, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года № 637, стаж работы может быть подтвержден показаниями не менее двух свидетелей в случае отсутствия документов. Эта норма действует для предприятий, учреждений, организаций, которые размещаются на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.

Свидетелями могут быть лица, которые знают заявителя по совместной работе и имеют документы, подтверждающие их собственный трудовой стаж. Органы Пенсионного фонда Украины могут использовать показания этих свидетелей для подтверждения стажа работы для назначения пенсий.

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