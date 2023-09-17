Уничтожение Черноморского флота ускорит выход россии из войны, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о важности западного оружия в борьбе с рф.

Военно-политическое руководство россии реагирует только на язык силы и оружия, поэтому важно предоставление Украине своевременной помощи с вооружением в ответ на агрессию рф, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в «Украинской правде».

Он также отметил, что чем больше западного оружия будет в руках украинских военных на суше, в воздухе и на море, тем больше шансов на достижение стратегических целей, которые совпадают с целями и ценностями демократического мира.

По словам Данилова, стратегическим моментом в ведении полномасштабной войны может стать нанесение врагу ощутимого поражения, в частности – по их Черноморскому флоту.

«Например, полная или частичная ликвидация российского военного Черноморского флота, что является задачей решаемой, должна была бы значительно ускорить процессы в россии поиска выхода из развязанной войны. Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, которая рисовала бы очень печальную картину дальнейших событий», – пояснил секретарь СНБО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.