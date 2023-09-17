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БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

В проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих

В 2024 году оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новым подходам, а те, кто не захочет применять новые правила – рискуют получить меньшие зарплаты.

  1. В Украине

Уничтожение Черноморского флота ускорит выход россии из войны, – Данилов

11:50, 17 сентября 2023
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о важности западного оружия в борьбе с рф.
Уничтожение Черноморского флота ускорит выход россии из войны, – Данилов
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Военно-политическое руководство россии реагирует только на язык силы и оружия, поэтому важно предоставление Украине своевременной помощи с вооружением в ответ на агрессию рф, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в «Украинской правде».

Он также отметил, что чем больше западного оружия будет в руках украинских военных на суше, в воздухе и на море, тем больше шансов на достижение стратегических целей, которые совпадают с целями и ценностями демократического мира.

По словам Данилова, стратегическим моментом в ведении полномасштабной войны может стать нанесение врагу ощутимого поражения, в частности – по их Черноморскому флоту.

«Например, полная или частичная ликвидация российского военного Черноморского флота, что является задачей решаемой, должна была бы значительно ускорить процессы в россии поиска выхода из развязанной войны. Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, которая рисовала бы очень печальную картину дальнейших событий», – пояснил секретарь СНБО.

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