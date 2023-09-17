Война рф против Украины закончится не скоро – Столтенберг

Столтенберг призвал готовиться к затяжной войне рф против Украины.

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг предостерег, что полномасштабная война россии против Украины продлится долго, и к этому нужно быть готовыми, – сообщает Funke.

По словам генсека НАТО, «большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались», поэтому «Альянс должен готовиться к долгой войне в Украине». Столтенберг подчеркнул, что все бы хотели быстрого мира. Но, по его мнению, если украинцы прекратят борьбу, то проиграют россии.

«Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент путин и россия сложат оружие, у нас будет мир», – отметил он.

Кроме того, он заявил, что Украина все же присоединится к альянсу.

«Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО», – сказал Столтенберг.

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