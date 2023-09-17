Війна рф проти України закінчиться не скоро – Столтенберг

Столтенберг закликав готуватися до затяжної війни рф проти України.

Джерело фото: novynarnia.com

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг застеріг, що повномасштабна війна росії проти України триватиме довго, і до цього потрібно бути готовими, – повідомляє Funke.

За словами генсека НАТО, «більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися», тому «Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні». Столтенберг наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, на його думку, якщо українці припинять боротьбу, то програють росії.

«Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент путін і росія складуть зброю, у нас буде мир», – зазначив він.

Крім того, він заявив, що Україна все ж приєднається до альянсу.

«Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО», – сказав Столтенберг.

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