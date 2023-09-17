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Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

  1. У світі

Війна рф проти України закінчиться не скоро – Столтенберг

10:18, 17 вересня 2023
Столтенберг закликав готуватися до затяжної війни рф проти України.
Війна рф проти України закінчиться не скоро – Столтенберг
Джерело фото: novynarnia.com
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Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг застеріг, що повномасштабна війна росії проти України триватиме довго, і до цього потрібно бути готовими, – повідомляє Funke.

За словами генсека НАТО, «більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися», тому «Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні». Столтенберг наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, на його думку, якщо українці припинять боротьбу, то програють росії.

«Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент путін і росія складуть зброю, у нас буде мир», – зазначив він.

Крім того, він заявив, що Україна все ж приєднається до альянсу.

«Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО», – сказав Столтенберг.

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