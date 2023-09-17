ЗСУ наступають, рф готується оборонятися біля міста Токмак – британська розвідка

ЗСУ просунулися на півночі Запорізької області та зробили значний прогрес у наступі на місто Токмак.

Джерело фото: ГШ ЗСУ

Армія рф посилює оборонні заходи в районі стратегічно важливого міста Токмак, що розташоване в Запорізькій області за близько 16 кілометрів від поточної лінії фронту в Україні, – повідомляє Міністерства оборони Великої Британії, пише британська розвідка.

За повідомленням розвідки, російські сили вже встановили додаткові блокпости, протитанкові укріплення та розпочали копати нові окопи навколо міста Токмак.

«Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони росії», – вважає британська розвідка.

Зазначається, що ці заходи можуть свідчити про зростаючу обуреність росії щодо тактичних проривів українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

В останні тижні українські війська зробили значний прогрес у наступі на місто Токмак, яке вважається важливим бар'єром між українськими військами та містом Мелітополь в Запорізькій області. Цей рух підсилює напруженість на фронті та показує, що конфлікт на сході України продовжує наростати.

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