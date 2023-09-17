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  1. В Украине

ВСУ наступают, рф готовится обороняться возле города Токмак – британская разведка

10:36, 17 сентября 2023
ВСУ продвинулись на севере Запорожской области и сделали значительный прогресс в наступлении на город Токмак.
ВСУ наступают, рф готовится обороняться возле города Токмак – британская разведка
Источник фото: ГШ ВСУ
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Армия рф усиливает оборонительные мероприятия в районе стратегически важного города Токмак, расположенного в Запорожской области в около 16 километрах от текущей линии фронта в Украине, – сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет британская разведка.

По сообщению разведки, российские силы уже установили дополнительные блокпосты, противотанковые укрепления и начали копать новые окопы вокруг города Токмак.

«Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны россии», – считает британская разведка.

Отмечается, что эти меры могут свидетельствовать о растущей возмущенности России относительно тактических прорывов украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.

В последние недели украинские войска сделали значительный прогресс в наступлении на город Токмак, который считается важным барьером между украинскими войсками и городом Мелитополь в Запорожской области. Это движение усиливает напряженность на фронте и показывает, что конфликт на востоке Украины продолжает нарастать.

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