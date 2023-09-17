Украинцы, которые получили инвалидность, имеют право на бесплатное получение вспомогательных средств реабилитации.

Источник фото: nday.te.ua

В Украине упростили процедуру получения вспомогательных средств реабилитации. Если раньше для получения вспомогательных средств реабилитации в длительное пользование нужно было проходить сквозь беспощадные бюрократические жернова, МСЭК и процедуру установления инвалидности, то сейчас любой пациент, который проходит реабилитацию, может получить все необходимые ассистивные технологии бесплатно – прямо в медучреждении, – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Изменения в процессе назначения вспомогательных средств реабилитации (ВСР) в Украине вступили в действие, и теперь они предусматривают следующие инновации:

Назначение ВЗР для военнослужащих и других категорий лиц:

С 2014 года назначение ДЗР для военнослужащих и других категорий лиц происходило на основании заключений военно-врачебных комиссий. С 2022 года эта возможность расширяется, и для гражданских лиц назначение ДЗР также может происходить на основании заключений врачебно-контрольных комиссий медицинских учреждений, независимо от установления инвалидности.

Доступность ДЗР для кратковременного пользования:

Если пациенту нужны ДЗР для кратковременного пользования, им могут быть предоставлены эти средства в реабилитационном отделении. Однако это отделение должно обеспечить их доступность в соответствии с условиями контракта с Национальной службой здоровья Украины.

Изготовление индивидуальных ортезов:

Индивидуальные ортезы из термопластичных пластмасс, которые нужны для позиционирования верхних конечностей, будут изготавливаться эрготерапевтами, которые прошли соответствующее обучение, в ортезных мастерских кабинетов ассистивных технологий.

Самостоятельный выбор протезов:

Если пациенту необходимы протезы, он может самостоятельно выбрать предприятие, которое будет заниматься их изготовлением, после определения необходимого вида (комплектации) протеза мультидисциплинарной реабилитационной командой, совместно с пациентом. При этом протезист-ортезист, который присоединится в состав мультидисциплинарной реабилитационной команды, предоставляет протезное предприятие или протезист, который работает в медицинском учреждении.

Предоставление услуг и оборудования бесплатно:

Все услуги и оборудование, связанные с обеспечением ДЗР, предоставляются пациентам бесплатно.

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