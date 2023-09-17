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Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

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  1. В Украине

Отказал «работодателям» и получил выстрел в ногу: в Киеве организаторов колл-центра подозревают в похищении

09:47, 17 сентября 2023
19-летний парень после отказа «работодателям» колл-центра стал жертвой похищения.
Отказал «работодателям» и получил выстрел в ногу: в Киеве организаторов колл-центра подозревают в похищении
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве задержали двух злоумышленников 1998 и 2002 годов рождения, которые совершили похищение и незаконное удержание против воли 19-летнего парня, – сообщает Киевская городская прокуратура.

По информации следствия, на линию экстренной помощи 102 обратился мужчина и сообщил, что его младшего брата незаконно похитили и лишили свободы двое мужчин в Голосеевском районе столицы.

Стало известно, что перед похищением 19-летний потерпевший искал работу и контактировал с работодателями через объявления. Один из «работодателей» предложил ему место оператора в колл-центре, но после встречи парню не понравились условия работы, и он отказался.

Вскоре «работодатели» обманом заставили потерпевшего встретиться с ними снова. Во время этой встречи двое мужчин насильно посадили его в автомобиль и вывезли в арендованную квартиру, где психологически и физически издевались над ним, нанося ему телесные повреждения, включая выстрел в ногу из пневматического оружия.

В конце парня вывезли в другой район города, где он сумел убежать и сообщить своим родственникам об этом преступлении.

Полицейские провели обыск в месте проживания злоумышленников и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие совершение преступления.

Обвиняемым предъявлено подозрение, а суд решил применить к ним меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств и мотивов этого преступления.

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