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  1. В Україні

Відмовив «роботодавцям» та отримав постріл в ногу: у Києві організаторів колл-центру підозрюють у викраденні

09:47, 17 вересня 2023
19-річний хлопець після відмови «роботодавцям» колл-центру став жертвою викрадення.
Відмовив «роботодавцям» та отримав постріл в ногу: у Києві організаторів колл-центру підозрюють у викраденні
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві затримали двох зловмисників 1998 та 2002 років народження, які вчинили викрадення та незаконне утримання проти волі 19-річного хлопця, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, на лінію екстреної допомоги 102 звернувся чоловік та повідомив, що його молодшого брата незаконно викрали та позбавили волі двоє чоловіків в Голосіївському районі столиці.

Стало відомо, що перед викраденням 19-річний потерпілий шукав роботу та контактував з роботодавцями через оголошення. Один із «роботодавців» запропонував йому місце оператора у колл-центрі, але після зустрічі хлопцю не сподобалися умови роботи, і він відмовився.

Незабаром «роботодавці» обманом змусили потерпілого зустрітися з ними знову. Під час цієї зустрічі двоє чоловіків насильно посадили його в автомобіль і вивезли до орендованої квартири, де психологічно та фізично знущалися над ним, наносячи йому тілесні ушкодження, включаючи постріл в ногу з пневматичної зброї.

Вінці хлопця вивезли в інший район міста, де він зумів втекти та повідомити своїм родичам про цей злочин.

Поліцейські провели обшук у місці проживання зловмисників і вилучили речові докази, які підтверджують вчинення злочину.

Обвинуваченим пред'явлено підозру, а суд вирішив застосувати до них запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі проводиться розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів цього злочину.

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