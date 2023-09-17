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Дрони та маневруючі ракети: в Силах оборони розповіли деталі нічної атаки на Україну

08:46, 17 вересня 2023
В Силах оборони півдня назвали повітряну атаку рф на Україну «змішаною», ворог намагався заплутати ППО.
Дрони та маневруючі ракети: в Силах оборони розповіли деталі нічної атаки на Україну
Джерело фото: iPress.ua
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17 вересня вночі відбулася «змішана» атака окупантів на Україну. За попередніми даними, нападники використали дрони-камікадзе та ракети в ході цієї атаки. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій», – сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти спробували заплутати систему протиповітряної оборони України, виконуючи складні маневри та змінюючи напрямок ракет.

«Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває», – додала речниця.

За інформацією Повітряних сил ЗС України, сили ППО «приземлили» 12 повітряних цілей.

По информации Воздушных сил ВС Украины, силы ПВО «приземлили» 12 воздушных целей.

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