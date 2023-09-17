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Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

Ухилянтів зможуть знайти за допомогою даних Податкової служби, реєстрів боржників та приписки до сімейних лікарів, - велика група з різних фракцій внесла законопроект

Вирахувати ухилянтів стане простіше: до Верховної Ради внесли законопроект, за яким Податкова служба, Мінюст та МВС буде передавати особисті дані про військовозобов’язаних до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

Володимир Кузьменко буде заміняти Ярослава Романюка у разі його відсутності.

  1. У світі

ЄС посилює правила в'їзду: для перетину кордону потрібно буде завчасно реєструватися та платити збір

09:17, 17 вересня 2023
Для в'їзду до ЄС потрібно отримати спеціальний дозвіл ETIAS, який буде дійсним три роки.
ЄС посилює правила в'їзду: для перетину кордону потрібно буде завчасно реєструватися та платити збір
Джерело фото: zaxid.net
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З початку 2024 року правила в'їзду до країн Євросоюзу зміняться, що зачепить українців та громадян інших безвізових країн. Зміни передбачають отримання спеціального дозволу ETIAS та сплату збору в розмірі 7 євро для перетину кордону. Про це йдеться на сайті ЄС.

Для подорожі до країн Євросоюзу з 2024 року, громадянам України та інших безвізових країн доведеться отримати дозвіл ETIAS. Цей дозвіл стане обов'язковим і дозволить контролювати в'їзд іноземців на територію ЄС з метою забезпечення безпеки.

Для отримання дозволу ETIAS громадяни мають заповнити спеціальну анкету на офіційному веб-сайті. Обробка заявки зазвичай займає всього кілька хвилин, але іноді може зайняти деякий час. Вирішення зазвичай надходить протягом чотирьох днів, але в деяких випадках цей термін може бути подовжений до 14 або навіть 30 днів, якщо потрібні додаткові документи або співбесіда.

Дозвіл ETIAS буде дійсним протягом трьох років і може бути використаним для подорожей до країн Євросоюзу. Дані у дозволі мають співпадати з інформацією у паспорті.

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