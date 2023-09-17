ЄС посилює правила в'їзду: для перетину кордону потрібно буде завчасно реєструватися та платити збір

Для в'їзду до ЄС потрібно отримати спеціальний дозвіл ETIAS, який буде дійсним три роки.

Джерело фото: zaxid.net

З початку 2024 року правила в'їзду до країн Євросоюзу зміняться, що зачепить українців та громадян інших безвізових країн. Зміни передбачають отримання спеціального дозволу ETIAS та сплату збору в розмірі 7 євро для перетину кордону. Про це йдеться на сайті ЄС.

Для подорожі до країн Євросоюзу з 2024 року, громадянам України та інших безвізових країн доведеться отримати дозвіл ETIAS. Цей дозвіл стане обов'язковим і дозволить контролювати в'їзд іноземців на територію ЄС з метою забезпечення безпеки.

Для отримання дозволу ETIAS громадяни мають заповнити спеціальну анкету на офіційному веб-сайті. Обробка заявки зазвичай займає всього кілька хвилин, але іноді може зайняти деякий час. Вирішення зазвичай надходить протягом чотирьох днів, але в деяких випадках цей термін може бути подовжений до 14 або навіть 30 днів, якщо потрібні додаткові документи або співбесіда.

Дозвіл ETIAS буде дійсним протягом трьох років і може бути використаним для подорожей до країн Євросоюзу. Дані у дозволі мають співпадати з інформацією у паспорті.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.