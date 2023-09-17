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ЕС ужесточает правила въезда: для пересечения границы нужно будет заблаговременно регистрироваться и платить сбор

09:17, 17 сентября 2023
Для въезда в ЕС нужно получить специальное разрешение ETIAS, которое будет действительным три года.
ЕС ужесточает правила въезда: для пересечения границы нужно будет заблаговременно регистрироваться и платить сбор
Источник фото: zaxid.net
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С начала 2024 года правила въезда в страны Евросоюза изменятся, что затронет украинцев и граждан других безвизовых стран. Изменения предусматривают получение специального разрешения ETIAS и уплату сбора в размере 7 евро для пересечения границы. Об этом говорится на сайте ЕС.

Для путешествия в страны Евросоюза с 2024 года, гражданам Украины и других безвизовых стран придется получить разрешение ETIAS. Это разрешение станет обязательным и позволит контролировать въезд иностранцев на территорию ЕС с целью обеспечения безопасности.

Для получения разрешения ETIAS граждане должны заполнить специальную анкету на официальном веб-сайте. Обработка заявки обычно занимает всего несколько минут, но иногда может занять некоторое время. Решение обычно поступает в течение четырех дней, но в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 14 или даже 30 дней, если требуются дополнительные документы или собеседование.

Разрешение ETIAS будет действительным в течение трех лет и может быть использовано для путешествий в страны Евросоюза. Данные в разрешении должны совпадать с информацией в паспорте.

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