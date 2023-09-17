В российском Орле громко: беспилотник атаковал нефтебазу, видео

В Орловской области рф местные слышали пролет дрона, после произошел взрыв и пожар на нефтебазе

Источник фото: stopcor.org

В Орловской области россии в ночь на воскресенье, 17 сентября, прогремел взрыв, после чего произошел пожар на нефтяной базе. Местные жители сообщают о взрыве перед началом пожара. До взрыва местные слышали звук полета дрона – сообщают местные паблики.

По словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, около 3:50 по местному времени на в городе Орла «произошло падение беспилотного летательного аппарата».

«Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем», – сказал чиновник.

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