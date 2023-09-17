Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

В проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих

В 2024 году оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новым подходам, а те, кто не захочет применять новые правила – рискуют получить меньшие зарплаты.

Переход на новые подходы оплаты труда госслужащих улучшит ситуацию в аппаратах судов, – Александр Корниенко

Улучшение институциональной способности судебной системы зависит и от должной оплаты труда в аппаратах судов, – первый вице-спикер Александр Корниенко.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

Бюджет-2024 – сколько получит каждый суд, таблица

Стало известно, сколько средств заложено в Бюджет-2024 на каждый суд.

  1. В мире

В российском Орле громко: беспилотник атаковал нефтебазу, видео

08:17, 17 сентября 2023
В Орловской области рф местные слышали пролет дрона, после произошел взрыв и пожар на нефтебазе
В российском Орле громко: беспилотник атаковал нефтебазу, видео
Источник фото: stopcor.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Орловской области россии в ночь на воскресенье, 17 сентября, прогремел взрыв, после чего произошел пожар на нефтяной базе. Местные жители сообщают о взрыве перед началом пожара. До взрыва местные слышали звук полета дрона – сообщают местные паблики.

По словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, около 3:50 по местному времени на в городе Орла «произошло падение беспилотного летательного аппарата».

«Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем», – сказал чиновник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді