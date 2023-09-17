В Украине заработала горячая линия для раненых военных

Горячая линия работает на базе Правительственного контакт-центра, ежедневно с 08:00 до 20:00.

Создана горячая линия для украинских военных, получивших ранения и имеющих вопросы реабилитации, протезирования/ортезирования и т.д. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что на горячую линию можно будет обращаться по вопросам реабилитации, протезирования/ортезирования и других вспомогательных средств реабилитации военнослужащих, получивших ранения.

Для этого необходимо позвонить по номеру 1545 и в голосовом меню нажать цифру 4.

Горячая линия работает на базе Правительственного контакт-центра, ежедневно с 08:00 до 20:00.

Звонки по сети фиксированной связи Укртелекома и мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл бесплатны.

"Напомним, что вопросами протезирования/ортезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами реабилитации заботится Министерство социальной политики Украины. Поэтому "1545" – это эффективный способ получить обратную связь по указанным вопросам", - сказано в сообщении.

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