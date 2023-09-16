Рада может утвердить Госбюджет на следующий год в середине ноября, — Корниенко

Я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении, – отметил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Фото: ВРУ

Парламент может утвердить Государственный бюджет на следующий 2024 год уже в середине ноября. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Укрінформ.

"Согласно регламенту Верховной рады, до 15 сентября каждого года Кабмин должен внести на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. В течение пяти дней ВР должна заслушать доклад по этому проекту. Соответственно это произойдет не позднее, чем 20 сентября, но мы не разглашаем даты заседаний", - сказал Корниенко.

Он отметил, что после заслушивания проекта бюджета народные депутаты имеют две недели на подачу поправок и предложений, затем комитет должен сделать бюджетные выводы, которые парламент должен одобрить, - это фактически первое чтение бюджета.

"Если сложить все эти сроки, я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении", - сказал Корниенко.

Также он добавил, что после этого комитет Верховной рады по вопросам бюджета определенное время будет готовить проект к рассмотрению во втором чтении.

"Традиционно в девятом созыве не было никаких бюджетных ночей. Мы это явление пережили. Мы всегда принимали бюджет максимум до начала декабря, в первых числах месяца. Я считаю, что в этом году будет раньше. По моему мнению, уже в середине ноября страна будет иметь бюджет на следующий год", - сообщил Корниенко.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что Правительство одобрило проект Бюджета на 2024 год.

Как мы писали, в проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Также расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, стало известно, какие прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальная зарплата закладываются в 2024 году.

К тому же, мы рассказывали, одобренный Кабмином проект Государственного бюджета предусматривает, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится по новым правилам, на основе классификации должностей. То есть, бюджет связан с теми подходами, которые заложены в законопроекте 8222.

Среди прочего, Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль.

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