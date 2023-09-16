Рада може затвердити Держбюджет на наступний рік в середині листопада, — Корнієнко

Я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні, — зазначив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Фото: ВРУ

Парламент може затвердити Державний бюджет на наступний 2024 рік уже в середині листопада. Про це повідомив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформ.

"Згідно з регламентом Верховної Ради, до 15 вересня кожного року Кабмін має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік. Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту. Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що після заслуховування проєкту бюджету народні депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій, потім комітет має зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити, – це фактично перше читання бюджету.

"Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", - заявив він.

Також він додав, що після цього комітет Верховної ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

"Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» розповідала, що Уряд схвалив проєкт Бюджету на 2024 рік.

Як ми писали, в проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Також видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком.

Крім того, стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.

До того ж, ми розповідали, що схвалений Кабміном проект Державного бюджету передбачає, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється за новими правилами, на основі класифікації посад. Тобто, бюджет пов’язаний з тими підходами, які закладені у законопроекті 8222.

Серед іншого, Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль.

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