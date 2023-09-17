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КНДР може збільшити постачання снарядів рф, але це не матиме великого впливу на перебіг війни, — Міллі

09:32, 17 вересня 2023
Генерал армії США Марк Міллі заявив, що нещодавні перемовини між Кім Чен Ином та Путіним, ймовірно, призведуть до надання Північною Кореєю Москві 152-мм артилерійських снарядів радянської доби.
КНДР може збільшити постачання снарядів рф, але це не матиме великого впливу на перебіг війни, — Міллі
Фото: Getty Images
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Північна Корея, можливо, зможе збільшити постачання рф артилерійських боєприпасів для війни в Україні, але це вряд чи матиме велике значення. Таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Associated Press.

За його словами, недавня зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина і Путіна, ймовірно, "приведе до того, що Північна Корея передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів".

Разом з тим, він наголосив, що нині неясно, скільки буде цих снарядів і як скоро КНДР передасть їх росії.

"Чи буде це мати велике значення? Я скептично ставлюсь до цього", - зазначив він.

Міллі додав, що хоч він і не хоче применшувати поміч у галузі озброєнь, але "сумнівається, що вона матиме вирішальне значення". 

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